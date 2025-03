Während Einsatz: Betrunkener parkt Feuerwehrauto um

Ein betrunkener Mann hat während eines Feuerwehreinsatzes in Ostdeutschland ein Einsatzfahrzeug kurzerhand eigenmächtig umgeparkt.

Der 35-Jährige setzte sich am Samstagabend am Einsatzort in Greven (Mecklenburg-Vorpommern) aus unerklärlichen Gründen in ein abgestelltes Fahrzeug der Feuerwehr und fuhr mit Blaulicht davon, wie die Polizei mitteilte. Der Betrunkene stellte den Wagen etwa 50 Meter weiter auf einem Parkplatz ab und ging zu Fuß wieder zurück.

Frau musste ihn Abholen

Dort nahmen Polizisten den sichtlich alkoholisierten Mann in Empfang. Die Nacht verbrachte der 35-Jährige zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam. Ohne Blaulicht, aber dafür mit Konsequenzen fuhr seine Ehefrau den Mann am nächsten Morgen nach Hause: Gegen ihn wird unter anderem wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs, Amtsanmaßung, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.