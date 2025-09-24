Zechpreller beißt Chef von Kebab-Stand

In einem Döner-Imbiss in Berlin-Lichtenberg ist es zu einer brutalen Attacke gekommen: Ein Gast biss dem Wirt ein Stück aus der Wange. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.

Der Vorfall ereignete sich am Montagvormittag im Grill „Fatih Servet“ am S-Bahnhof Karlshorst. Zwei Männer hatten dort Döner und Bier konsumiert, wollten anschließend aber nicht bezahlen. Wirt Simo (44) forderte die offene Summe von 13 Euro ein. Daraufhin wurde er beschimpft und bedroht.

Angriff mit Besen und Biss

Die Männer verließen den Imbiss zunächst, einer kehrte jedoch mit einem Besen zurück und forderte den Betreiber zum Kampf auf. Es kam zu einer Rangelei, beide stürzten zu Boden. Dabei biss der Angreifer dem 44-Jährigen ein Stück Wange heraus.

„Es war ein unfassbarer Schmerz, ich wurde sofort ohnmächtig“, schilderte das Opfer im Krankenhaus. Rettungskräfte versorgten die schwere Verletzung, zurückblieb ein Loch von etwa zwei mal drei Zentimetern. Eine Narbe wird ihn dauerhaft zeichnen.

Polizei ermittelt

Die Kriminalpolizei hat ein Verfahren wegen schwerer Körperverletzung eingeleitet. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Laut Polizei ließ er Kleidung und eine Tasche am Tatort zurück – Hinweise auf seine Identität fanden sich darin jedoch nicht.