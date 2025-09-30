Alles zu oe24VIP
rettung deutschland
© Getty Images (Symbolbild)

Fünf Verletzte

Zug kollidiert mit Rettungsauto – Patientin tot

30.09.25, 11:28
Bei der Kollision zwischen einem Regionalzug und einem Krankenwagen im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen ist eine 88 Jahre alte Patientin gestorben.

Mindestens fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Wegen eines medizinischen Notfalls hatte ein Krankentransport demnach Dienstagfrüh auf einem Bahnübergang gehalten. Daraufhin schlossen sich die Schranken und der Zug stieß mit dem Krankenwagen zusammen.

Nach aktuellen Erkenntnissen starb die 88-Jährige infolge des Unfalls, hieß es weiter. Drei Besatzungsmitglieder und zwei der rund 100 Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen. Die Bahnstrecke wurde gesperrt.

