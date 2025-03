Zwei unbeteiligte Frauen sterben bei Autorennen

Ein Raser wurde festgenommen, ein anderer ist flüchtig.

Deutschland. Bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen in Ludwigsburg sind zwei unbeteiligte junge Frauen tödlich verunglückt. Laut Nachrichtenportal "Ludwigsburg24" lieferten sich zwei Männer ein Rennen mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Autobahn. Eines der Fahrzeuge kollidierte mit dem Auto der Frauen, die gerade aus einer Tankstelle auf die Straße einbogen. Durch den heftigen Aufprall wurde ihr Wagen zwischen Bäumen eingeklemmt, die Insassinnen verstarben noch am Unfallort.

Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde festgenommen, sein Führerschein eingezogen. Der zweite Fahrer ist flüchtig. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs angeordnet, die Verkehrspolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.