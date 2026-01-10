Die gefährlichste Stadt der Welt liegt im Urlaubsparadies

Auch Tausende Österreicher bereisen jedes Jahr das Land.

Die südafrikanische Stadt Pietermaritzburg ist laut einem Ranking der Research-Firma Numbeo die gefährlichste Stadt der Welt. Dahinter folgen Pretoria (Südafrika), Caracas (Venezuela) und Port Moresby (Papua-Neuguinea).

© Numbeo

Wie entsteht das Ranking?

Der Numbeo-Crime-Index beruht auf freiwilligen Angaben von Tausenden von Einwohnern weltweit. Nutzer bewerten Aspekte wie:

Wahrgenommene Kriminalität im Alltag

Sicherheit bei Nacht

Häufigkeit von Gewalt- und Eigentumsdelikten

Vertrauen in Polizei und Justiz

Diese subjektiven Bewertungen werden zu einem Index zusammengeführt, der im Zeitverlauf vergleicht, welche Regionen als gefährlich oder sicher empfunden werden.

Wien kommt auf Platz 334

Als sicherste Städte gelten Abu Dhabi, Ajman und Ras al-Khaimah, die allesamt in den Vereinigten Arabischen Emiraten liegen.

Wien kommt im Numbeo-Ranking auf Platz 334 von 400 berücksichtigten Städten, Graz auf Platz 341.

© Getty

Die gefährlichste Stadt Europas ist Marseille in Frankreich. Dahinter liegen Birmingham (UK), Grenoble (Frankreich) und Neapel (Italien).

© Numbeo

Die sicherste Stadt Europas ist laut Numbeo Den Haag in den Niederlanden.