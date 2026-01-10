Alles zu oe24VIP
Pietermaritzburg
Neues Ranking

Die gefährlichste Stadt der Welt liegt im Urlaubsparadies

10.01.26, 08:15
Auch Tausende Österreicher bereisen jedes Jahr das Land. 

Die südafrikanische Stadt Pietermaritzburg ist laut einem Ranking der Research-Firma Numbeo die gefährlichste Stadt der Welt. Dahinter folgen Pretoria (Südafrika), Caracas (Venezuela) und Port Moresby (Papua-Neuguinea).

Numbeo Welt
Wie entsteht das Ranking?

Der Numbeo-Crime-Index beruht auf freiwilligen Angaben von Tausenden von Einwohnern weltweit. Nutzer bewerten Aspekte wie:

  • Wahrgenommene Kriminalität im Alltag
  • Sicherheit bei Nacht
  • Häufigkeit von Gewalt- und Eigentumsdelikten
  • Vertrauen in Polizei und Justiz

Diese subjektiven Bewertungen werden zu einem Index zusammengeführt, der im Zeitverlauf vergleicht, welche Regionen als gefährlich oder sicher empfunden werden.

     

Wien kommt auf Platz 334

Als sicherste Städte gelten Abu Dhabi, Ajman und Ras al-Khaimah, die allesamt in den Vereinigten Arabischen Emiraten liegen.
Wien kommt im Numbeo-Ranking auf Platz 334 von 400 berücksichtigten Städten, Graz auf Platz 341.

Abu Dhabi,
Die gefährlichste Stadt Europas ist Marseille in Frankreich. Dahinter liegen Birmingham (UK), Grenoble (Frankreich) und Neapel (Italien).

Numbeo Europa
Die sicherste Stadt Europas ist laut Numbeo Den Haag in den Niederlanden.

