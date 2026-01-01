Saudis richteten 2025 mehr als 350 Menschen hin

Die Zahl der Hinrichtungen in Saudi-Arabien hat 2025 einen neuen Höchststand erreicht.

Im vergangenen Jahr wurden dort 356 Menschen hingerichtet, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Basis von Zahlen der saudi-arabischen Behörden ergab. Allein im Zusammenhang mit Drogendelikten wurde die Todesstrafe demnach bei 243 Menschen ausgeführt.

Die Zahl der Hinrichtungen in Saudi-Arabien erreicht damit das zweite Jahr in Folge einen neuen Höchststand. 2024 waren 338 Menschen hingerichtet worden, 2023 waren es 170 Menschen.

"Krieg gegen Drogen"

Beobachter erklären den starken Anstieg bei der Zahl der Hinrichtungen mit dem vor ein paar Jahren begonnenen "Krieg gegen Drogen" in dem Königreich. Ende 2022 nahm Saudi-Arabien Hinrichtungen wegen Drogendelikten wieder auf. Zuvor war die Verhängung der Todesstrafe in diesen Fällen für etwa drei Jahre ausgesetzt gewesen.

Saudi-Arabien ist einer der wichtigsten Märkte für die Aufputschdroge Captagon. Unter dem inzwischen gestürzten syrischen Machthaber Bashar al-Assad hatte Syrien sich der UNO zufolge zum Hauptproduzenten von Captagon im Nahen Osten entwickelt.

Saudi-Arabien gehört zu den Ländern, in denen weltweit am häufigsten die Todesstrafe verhängt wird. Mehr Hinrichtungen als in Saudi-Arabien gibt es laut Menschenrechtsorganisationen nur in China und dem Iran.