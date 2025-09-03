Diese Hauptstadt geht jetzt gegen "Kopfhörer-Verweigerer" in Öffis vor

In London sorgt eine neue Initiative von Transport for London (TfL) für Aufsehen.

Die Kampagne „Headphones On“ richtet sich gegen Fahrgäste, die Musik oder Videos ohne Kopfhörer in öffentlichen Verkehrsmitteln abspielen. Laut einer Umfrage empfinden 70 % der 1.000 befragten Pendler dieses Verhalten als störend.

Die Plakate wurden zunächst auf der Elizabeth Line angebracht und sollen ab Oktober auf Busse, DLR, London Overground, Underground und Trams ausgeweitet werden. TfL betont, dass bereits bestehende Vorschriften das Abspielen von Musik ohne Kopfhörer untersagen, es jedoch selten zu Bußgeldern kommt.

Hohe Strafen

Politische Unterstützung für strengere Maßnahmen wächst: Sowohl die Liberaldemokraten als auch die Konservativen fordern höhere Bußgelder und eine konsequentere Durchsetzung. Eine YouGov-Umfrage ergab, dass 62 % der Befragten für Bußgelder von bis zu 1.000 Pfund für solche Verstöße sind.

Obwohl die Kampagne auf Rücksichtnahme setzt, bleibt fraglich, ob sie ohne konsequente Kontrolle wirksam sein wird. Einige Kritiker schlagen vor, „lautstarke“ Waggons einzurichten, um den Konflikt zu entschärfen.