  1. oe24.at
  2. Business
Marc Benioff
© Getty

CEO bestätigt

Software-Riese feuert Tausende Mitarbeiter - wegen KI

03.09.25, 09:04
CEO bestätigt: Tausende Stellen wurden durch KI ersetzt.

Salesforce, einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich CRM (Customer Relationship Management), hat in den letzten Monaten rund 4.000 Support-Stellen abgebaut – häufig zugunsten der Automatisierung durch künstliche Intelligenz (KI).

CEO Marc Benioff bestätigte in einem aktuellen Podcast, dass sich die Anzahl der Kundendienst-Mitarbeiter von etwa 9.000 auf rund 5.000 reduziert habe: „Ich habe die Zahl von 9.000 auf etwa 5.000 reduziert, weil ich weniger Leute brauche.“

Kehrtwende

Das neu entwickelte KI-System Agentforce bearbeitet inzwischen etwa 50 % aller Kundeninteraktionen, während menschliche Mitarbeiter den Rest übernehmen. Laut Benioff ermöglicht diese Automatisierung, sich auf hochqualifizierte Aufgaben zu konzentrieren – vergleichbar mit der Technologie hinter selbstfahrenden Autos: „Wenn es etwas nicht bewältigen kann, übernehmen die Menschen.“

Brisant: Im Juli hatte Benioff noch betont, KI werde keine Arbeitsplätze beseitigen, sondern nur unterstützen: KI würde Menschen ergänzen, nicht ersetzen, so seine Aussage damals.

