Dieser Kontinent zerbricht – und ein neuer Ozean wird geboren

Dort treffen drei Grabenbrüche aufeinander: der Ostafrikanische Graben, der Grabenbruch des Roten Meeres und jener des Golfs von Aden. Hier pulsiert eine Wolke aus geschmolzenem Gestein, berichtet ein Forschungsteam im Fachjournal "Nature Geoscience". Diese geodynamischen Pulse reißen die Erdkruste auf, was langfristig zur Entstehung eines neuen Ozeans führen wird.

Messungen zeigen, dass sich die Afrikanische und die Somalische Platte mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auseinanderbewegen – bis zu 15,5 Millimeter pro Jahr im Golf von Aden, deutlich langsamer im Ostafrikanischen Graben. Diese Bewegungen bewirken Erdrisse wie 2018 in Kenia, wo die Erde plötzlich aufbrach. Der Große Afrikanische Grabenbruch erstreckt sich über 6.000 Kilometer vom Roten Meer bis nach Mosambik.

A crack that opened up in Kenya’s Rift Valley, damaging a section of the Narok-Nairobi highway, is still growing... pic.twitter.com/T5YocDauYj