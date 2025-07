Weltweit größtes Legoland hat HIER eröffnet

Ein weiteres Disneyland! In Schanghai hat das weltweit größte Legoland offiziell eröffnet. Und ein eigener Harry-Potter-Park soll auch kommen.

In Schanghai ist das erste Legoland Chinas eröffnet worden – und es ist zugleich das größte der Welt. Die Themenpark-Anlage erstreckt sich über eine Fläche von 31,7 Hektar. Trotz glühender Hitze kamen heute Tausende Besucherinnen und Besucher zur Eröffnung. Zu den Attraktionen zählen unter anderem eine Fahrt in einem Miniaturzug sowie eine Achterbahn mit Drachenmotiven, wie orf.at berichtet.

Der Themenpark basiert auf der dänischen Spielzeugmarke Lego und gehört dem britischen Unternehmen Merlin Entertainments. Bereits Mitte Juni hatte eine inoffizielle Eröffnung stattgefunden. Die chinesische Regierung fördert Projekte wie dieses gezielt, um den Inlandstourismus weiter anzukurbeln.

Freizeitboom trotz Konkurrenz

In Schanghai konkurriert das neue Legoland mit anderen großen Freizeitparks. So hat das dortige Disneyland eine neue „Spider Man“-Attraktion eröffnet. Warner Brothers plant zudem, bis 2027 einen eigenen Harry-Potter-Park in der Stadt zu errichten.

Auch der US-Spielwarenhersteller Hasbro baut an einem weiteren Großprojekt: Ein Freizeitpark rund um das Cartoon-Schwein Peppa Wutz befindet sich laut Unternehmensangaben nun in der „Phase der kreativen Gestaltung“.

Tourismus als wirtschaftlicher Hoffnungsträger

Trotz des aktuell schwachen Wirtschaftswachstums verzeichnete der chinesische Inlandstourismus im ersten Quartal 2025 ein Plus von 18,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Um diese Entwicklung weiter zu fördern, hat die Regierung in Peking angekündigt, Reisen innerhalb des Landes mit Subventionen preislich attraktiver zu machen.