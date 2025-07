Nach Konzert-Abbruch: So geht es Beatrice Egli wirklich

Stimmverlust bei Beatrice Egli: Konzertabbruch nach zwölf Jahren Karriere.

Erstmals in ihrer Laufbahn musste Schlagersängerin Beatrice Egli (37) ein Konzert vorzeitig abbrechen.

Novum in ihrer Karriere

Beim „St. Peter at Sunset“-Festival in Kestenholz versagte ihr am 3. Juli 2025 die Stimme – ein Novum in ihrer über zehnjährigen Karriere.

Gesundheit zwingt zum Abbruch

Während ihres Auftritts verschlechterte sich Eglis Stimme zusehends. In einem emotionalen Statement auf Instagram erklärte sie später: „Mit jedem Song ist die Stimme noch mehr weggegangen.“ Trotz aller Bemühungen habe sie den Auftritt nicht fortsetzen können.

Rührende Botschaft an ihre Fans

In einer weiteren Instagram-Nachricht richtete sich die Sängerin erneut an ihre Anhänger. Sie betonte, wie sehr sie gekämpft habe, um die Show durchzuhalten: „Ich habe alles versucht.“ Doch letztlich habe sie auf ihren Körper hören müssen.

Mit großer Dankbarkeit spricht sie über die Unterstützung, die sie seither erhält: „Ich bin umso glücklicher und dankbarer, auf so viel Verständnis und Liebe gestoßen zu sein.“

Erholung steht jetzt im Fokus

Beatrice Egli nimmt sich nun bewusst eine Auszeit zur Genesung. „Ich gönne mir Ruhe und kuriere mich heute aus“, schreibt sie. Gleichzeitig beruhigt sie ihre Fans:„Macht euch keine Sorgen – ich bin in den besten Händen, werde bestens versorgt und bin ab morgen hoffentlich wieder fit für euch und uns.“