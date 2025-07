66-Jähriger stürzte bei Wanderung in den Tod

Eine Tragödie ereignete sich in Innsbruck.

Ein 66-jähriger Mann kam am Samstag bei einer Wanderung in Tirol ums Leben.

Der Mann war in der Früh in Richtung Zwerloch in Vomp aufgebrochen. Als er nicht zurück kam, suchten Angehörige und in der Folge Bergrettung sowie Alpinpolizei nach dem Mann.

© ZOOM.TIROL

Angehöriger fand Leiche

Schließlich fand ein Angehöriger den 66-Jährigen im Bereich Stubachquelle ca. 120 Meter unterhalb eines Steiges tot auf. Die Leiche wurde vom Polizeihubschrauber mit Unterstützung der Bergrettung geborgen.