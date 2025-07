Blitzeinschlag löste Waldbrand aus: 16 Feuerwehren im Einsatz

Latschenfeld in unwegsamem Gelände vermutlich durch Blitz in Brand gesetzt.

Ein Waldbrand bei der Kleinen Koschuta in Bad Eisenkappel-Vellach (Bez. Völkermarkt) auf rund 1.700 Metern Seehöhe hat am Samstag die Feuerwehren der Region auf Trab gehalten.

Etwa hundert Quadratmeter

Ein Latschenfeld von etwa hundert Quadratmetern war vermutlich durch Blitzschlag in Brand geraten, so die Polizei. 16 Feuerwehren bekämpften das Feuer mit 200 Kräften und 26 Fahrzeugen, unterstützt wurden sie wegen der schweren Zugänglichkeit und Unwegsamkeit des Geländes durch den Polizeihubschrauber.

Straße gesperrt

Entdeckt wurde das Feuer Samstagfrüh, ausgebrochen war es möglicherweise schon am Vortag, so die Polizei. Am späten Samstagnachmittag war der Brand unter Kontrolle. Brand aus konnte jedoch vorerst noch nicht gegeben werden. Die Trögener Landesstraße (L 131) war bis ungefähr 13.00 Uhr gesperrt.