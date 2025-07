Beim Kuscheln: Hier schmatzt Trump seine Melania ab

Zwischen Präsident Donald Trump und First Lady Melania flogen die Funken, als sie am Freitag Amerikas Unabhängigkeitstag feierten ... und ihre Liebesbekundungen – gefolgt von einigen urkomischen Tanzbewegungen – sind nun für immer auf Video festgehalten.

Das Paar wirkt ganz vernarrt, als es sich auf dem Balkon des Weißen Hauses zum 4. Juli eng aneinanderschmiegt.

Trumps Tanz - was tut Melanie daneben?

Donald zieht sie fest an sich ... und geht dann für einen Kuss in Richtung ihrer Lippen, später folgt noch ein Kuss auf die Stirn. Der 47. Präsident und seine frühere Model-Ehefrau legten außerdem eine kleine Tanzshow für ihre Mitbürger hin – Trump zeigte seinen typischen „Trump-Tanz“ und Melania machte den Spaß mit, indem sie ihre eigene Version mit offenen Handflächen aufführte.

Der Präsident wirkte sichtlich erfreut, als er beobachtete, wie seine langjährige Ehefrau in Stimmung kam, während das Publikum in Jubel ausbrach. Sie hatten auch einiges zu feiern – insbesondere die Verabschiedung von Trumps umfassendem Gesetzespaket zu Steuern, Ausgaben und Einwanderung, das er offiziell am Nachmittag unterzeichnet hatte.

Das umstrittene Gesetz wurde nur knapp vom Kongress verabschiedet, aber es ist ein großer Sieg für Trump und seine Anhänger.