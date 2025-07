Diagnose ist da: So steht es um Giulia Gwinn

Nach dem Tränen-Drama beim EM-Auftakt der DFB-Frauen ist die erste Diagnose für die verletzte Kapitänin Giulia Gwinn da.

Es war die Schock-Szene beim EM-Auftakt der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Polen. Kapitänin Giulia Gwinn musste schon vor der Pause unter Tränen verletzt ausgewechselt werden.

Die erste Befürchtung: Kreuzbandriss. Es wäre bereits der dritte in ihrer Karriere. Doch so schlimm dürfte es dann doch nicht sein. Nach der MRT-Untersuchung in einem Zürcher Krankenhaus wurde das ausgeschlossen.

Die EM ist für sie dennoch vorbei. Sie muss zu weiteren Untersuchungen nach München, erst dann soll die genaue Diagnose bekannt gemacht werden.