E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Thailand
Urlauber-Schock

DIESES Ferienparadies führt eine Touristensteuer ein

05.10.25, 17:22
Alle Urlauber müssen bei der Einreise die Gebühr zahlen. 

Thailand will künftig von allen Reisenden eine Touristensteuer verlangen. Wer künftig ins Land des Lächelns fliegt, soll 300 Baht (rund 7,50 Euro) extra zahlen. Die Einnahmen sollen in bessere Infrastruktur, mehr Sicherheit und nachhaltigen Tourismus fließen.

Eigentlich sollte die Abgabe schon Ende 2025 starten – doch innenpolitische Unruhen sorgten für eine Verschiebung. Nun will die Regierung aber ernst machen.

Ein Teil des Geldes – rund 60 Baht pro Tourist – soll in eine Versicherung fließen, die Besucher bei Unfällen oder im Notfall absichert. Der Rest wird für den Ausbau von Toiletten, Straßen, Notdiensten und Sehenswürdigkeiten verwendet. Die Zahlung soll automatisch über das neue Thailand Digital Arrival Card (TDAC)-System erfolgen, damit es am Flughafen nicht zu Chaos kommt.

Bangkok
Hoteliers üben Kritik

Kritik gibt’s trotzdem: Hoteliers und Airlines befürchten, dass die Zusatzgebühr besonders Rucksackreisende und Low-Budget-Urlauber abschrecken könnte. Die Regierung sieht das anders – die Steuer sei „nicht so hoch, dass Touristen abgeschreckt werden“, heißt es aus Bangkok.

Mit der neuen Abgabe will Thailand erreichen, dass der Massentourismus nicht nur das Land belastet, sondern auch etwas zurückgibt. Bleibt abzuwarten, ob sich die Gäste davon wirklich bremsen lassen – oder ob sie trotzdem weiter nach Phuket, Bangkok & Co. strömen.

