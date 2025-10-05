Alles zu oe24VIP
Löwin
© Getty Images (Symbolbild)

Kind im Spital

Ausgebrochene Löwin attackierte Buben in Thailand

05.10.25, 14:00
In Thailand ist ein Bub von einem ausgebrochenen Löwen attackiert worden.

Wie die thailändische Wildpark-Behörde am Sonntag bekannt gab, war der Löwe in privater Haltung und war entlaufen. Der Bub, der auf einer Straße am Samstagabend in der westlichen Provinz Kanchanaburi angegriffen worden sei, sei mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Medienberichten zufolge war das Kind auf dem Rückweg vom Spielen mit Freunden, als er von der Raubkatze angegriffen wurde. Dem Halter drohen nun eine Geldstrafe und sogar bis zu sechs Monate Haft. Die Löwin wurde von den Behörden sichergestellt. Das Halten von Löwen ist in Thailand legal und hat in den vergangenen Jahren um sich gegriffen. Inzwischen gibt es fast 500 Löwen in Zoos, Zuchtfarmen und Haushalten.

