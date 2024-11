× DIESES Insekt in der Wohnung sollten Sie sofort bekämpfen

Achtung vor der Abortfliege: Sofortmaßnahmen gegen den kleinen Schädling.

Die Abortfliege, eine Unterart der Schmetterlingsmücken, ist zwar nur wenige Millimeter groß, kann jedoch ernsthafte Gesundheitsrisiken bergen. Diese Insekten, die auch als Gullyfliegen bekannt sind, leben bevorzugt in der Kanalisation und können Krankheiten übertragen. Ihr stark behaarter Körper kann Bakterien und Viren aufnehmen, die dann auf Lebensmittel übertragen werden, wenn sich die Fliegen daraufsetzen. Ein Verzehr kontaminierter Speisen kann zur Übertragung von Krankheitserregern führen.

Um die Abortfliege effektiv zu bekämpfen, sind in der Regel keine chemischen Insektizide notwendig. Eine einfache, aber wirksame Methode besteht darin, die Fliegen abzusaugen. Dies sollte sofort geschehen, sobald Sie die kleinen Schädlinge bemerken. Die Abortfliege tritt häufig in Badezimmern, Küchen oder Kellern auf und kann dort in großen Mengen erscheinen.

So beugen Sie vor

Um einem Befall vorzubeugen, ist es ratsam, Abflüsse, Wasserrohre und andere Wasserabläufe regelmäßig zu reinigen. Auf diese Weise wird der Fäkaliengeruch minimiert, der die Fliegen anzieht, und organische Stoffe entfernt, die als Brutstätten dienen. Es ist ebenfalls wichtig, Haare oder andere Ablagerungen im Abfluss zu beseitigen. Wenn trotz gründlicher Reinigung ein massiver Befall auftritt, sollte ein professionelles Schädlingsbekämpfungsunternehmen hinzugezogen werden. Dieses kann die Ursache des Problems beseitigen und so einem erneuten Befall wirksam vorbeugen.