Dieses Land will keine Schutztruppen in die Ukraine schicken

Italien wird sich nicht an einer möglichen Schutztruppe beteiligen, die einen künftigen Waffenstillstand in der Ukraine überwachen soll.

Dies erklärte das Büro von Premierministerin Giorgia Meloni am Mittwoch in Rom nach einem Regierungstreffen vor einer Konferenz der sogenannten Koalition der Willigen am Donnerstag in Paris.

"Keine italienische Beteiligung an möglichen militärischen Kräften vor Ort ist vorgesehen", hieß es in der Mitteilung von Melonis Büro. Die Regierungschefin bekräftigte Italiens Bereitschaft, gemeinsam mit den europäischen und westlichen Partnern, darunter die USA, "solide und wirksame Sicherheitsgarantien für die Ukraine aufzubauen, die im euro-atlantischen Kontext verankert sind".

Schließlich wurde die Frage der Umsetzung und Überwachung eines Waffenstillstands zwischen der Ukraine und Russland angesprochen. Dabei gewinne eine mögliche Rolle der Vereinten Nationen an Bedeutung, hieß es.