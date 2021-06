Donald Trump: So will er wieder Präsident werden

Die Wahlschlappe gegen Joe Biden brodelt weiter: Trump plant die Rückkehr ins Weiße Haus, mobilisiert bereits für eine erneute Kandidatur für die Republikaner 2024.

Die Gerüchte, Donald Trump habe sich in seinem Florida-Ressort Mar-a-Lago eine Replika des Oval Office eingerichtet, waren übertrieben.



Aber dennoch gleicht das neue Büro des ehemaligen Präsidenten einer kleinen Kommandozentrale, dekoriert mit Utensilien und Erinnerungen an seine Präsidentenzeit.



Von dem wuchtigen Schreibtisch in Mara-Lago oder zuletzt von seiner "Sommerresidenz" im Golfplatz-Resort in Bedminster (New Jersey) aus, plant Trump sein Comeback. Und das soll letztlich zu seiner Rückkehr ins Weiße Haus führen.