Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
New York
© Getty

Viele Verletzte

Drei Tote bei Überfall auf New Yorker Bar

18.08.25, 08:33
Teilen

Insgesamt elf Personen erlitten Schusswunden 

Im New Yorker Stadtteil Brooklyn sind nach Schüssen in einem Lokal mindestens drei Menschen gestorben. Die am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) alarmierten Einsatzkräfte fanden insgesamt elf Opfer mit Schusswunden in der "Taste of the City Lounge" vor, teilte NYPD-Präsidentin Jessica Tisch mit. Drei von ihnen seien ihren Verletzungen erlegen.

Die Zahl von 36 gefundenen Patronenhülsen am Tatort ließen demnach auf mehrere eingesetzte Schusswaffen und auch mehrere Schützen schließen. Bisher sei niemand gefasst. Tisch sprach von einer schrecklichen Schießerei, die auch für die Millionenmetropole New York nicht normal sei.

New York
© Getty

Überwachungskameras der umliegenden Straßen sollten ausgewertet werden, um die Täter zu ermitteln. Bei den Schussopfern handelte es sich demnach um acht Männer und drei Frauen. Das "Taste of the City", das bis in die frühen Morgenstunden als Bar und Restaurant Gäste empfängt, befindet sich im Stadtteil Crown Heights, einem gehobenen Wohnviertel in Brooklyn.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden