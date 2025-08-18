Drei Tote bei Überfall auf New Yorker Bar

Insgesamt elf Personen erlitten Schusswunden

Im New Yorker Stadtteil Brooklyn sind nach Schüssen in einem Lokal mindestens drei Menschen gestorben. Die am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) alarmierten Einsatzkräfte fanden insgesamt elf Opfer mit Schusswunden in der "Taste of the City Lounge" vor, teilte NYPD-Präsidentin Jessica Tisch mit. Drei von ihnen seien ihren Verletzungen erlegen.

Die Zahl von 36 gefundenen Patronenhülsen am Tatort ließen demnach auf mehrere eingesetzte Schusswaffen und auch mehrere Schützen schließen. Bisher sei niemand gefasst. Tisch sprach von einer schrecklichen Schießerei, die auch für die Millionenmetropole New York nicht normal sei.

Überwachungskameras der umliegenden Straßen sollten ausgewertet werden, um die Täter zu ermitteln. Bei den Schussopfern handelte es sich demnach um acht Männer und drei Frauen. Das "Taste of the City", das bis in die frühen Morgenstunden als Bar und Restaurant Gäste empfängt, befindet sich im Stadtteil Crown Heights, einem gehobenen Wohnviertel in Brooklyn.