Elon Musk hat als erster Mensch mehr als 500 Milliarden Dollar Vermögen

Elon Musk ist der erste Mensch, dessen Vermögen 500 Milliarden US-Dollar erreicht. Die Steigerung seines Reichtums wird vor allem auf Tesla, SpaceX und sein KI-Unternehmen xAI zurückgeführt.

Am Mittwoch stiegen die Aktien von Tesla um fast 4 Prozent, was Musks Vermögen um geschätzte 9,3 Milliarden US-Dollar erhöhte. Seit der Ankündigung im April, sich vom Posten als Leiter des „Department of Government Efficiency“ (DOGE) zurückzuziehen, um mehr Zeit bei Tesla zu verbringen, hat sich der Aktienkurs fast verdoppelt. Musks 12-prozentiger Anteil an Tesla ist nun rund 191 Milliarden US-Dollar wert, wie die "Forbes" berichtet.

Performance-basierte Aktienoptionen aus seinem 2018er CEO-Paket könnten zusätzlich bis zu 133 Milliarden US-Dollar wert sein, wobei Forbes den Wert derzeit um 50 Prozent reduziert, da Musk gegen ein Urteil des Delaware-Gerichts Berufung eingelegt hat. Ein neuer Vorschlag des Tesla-Vorstands könnte Musk bei Erreichen bestimmter Ziele sogar bis zu 1 Billion US-Dollar zusätzlich bringen.

Goldschätze: SpaceX und xAI

Neben Tesla trägt auch SpaceX zum Vermögen bei: Das private Raumfahrtunternehmen ist aktuell 400 Milliarden US-Dollar wert, Musks Anteil von 42 Prozent entspricht etwa 168 Milliarden US-Dollar. Zudem besitzt Musk 53 Prozent an xAI Holdings, der fusionierten KI- und Social-Media-Firma, die auf 113 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.

Januar 2021 erstmals reichster Mensch der Welt

Seit März 2020 hat Musk eine beeindruckende Vermögensentwicklung hinter sich: Von 24,6 Milliarden US-Dollar im März 2020 stieg er auf über 100 Milliarden im August 2020, wurde im Januar 2021 erstmals reichster Mensch der Welt und erreichte in den Folgejahren 200, 300 und 400 Milliarden US-Dollar.

Der erste Trillionär der Welt?

Mit dem aktuellen Wachstum könnte Musk vor März 2033 der erste Trillionär der Welt werden, sobald die erste von zwei Vesting-Terminen seines Tesla-Pakets wirksam wird. Musk selbst betont jedoch, dass es ihm weniger um Geld gehe, sondern darum, Kontrolle über Tesla zu behalten, um die Sicherheit künftiger Projekte zu gewährleisten.