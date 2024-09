Elon Musk schockt mit Skandal-Tweet

"Und keiner versucht, Biden oder Kamala zu ermorden“

Zwei Monate nach dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump haben Sicherheitskräfte anscheinend einen weiteren versuchten Anschlag auf den Republikaner vereitelt. Die Bundespolizei FBI geht davon aus, dass ein mit einem Sturmgewehr bewaffneter Mann Trump beim Golfspielen in seinem Club in West Palm Beach im US-Staat Florida erschießen wollte. Trump blieb unverletzt, der Verdächtige wurde festgenommen.

Sollte sich der Anschlagsverdacht bestätigen, wäre dies eine weitere Eskalation im ohnehin schon aufgeheizten Wahlkampf vor der Präsidentenwahl am 5. November. Der Zwischenfall ereignete sich am frühen Sonntagnachmittag (Ortszeit). Der Secret Service, der in den USA für den Schutz hochrangiger Politiker zuständig ist, entdeckte den Verdächtigen nach eigenen Angaben wenige hundert Meter von Trump entfernt in den Büschen am Zaun um den Golfplatz und eröffnete das Feuer. Der Verdächtige soll danach in einem Auto geflüchtet sein und das Gewehr und eine Kamera zurückgelassen haben. Kurze Zeit später wurde er auf einer Autobahn in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Skandal-Tweet

Nur wenige Stunden nach dem versuchten Attentat meldete sich Elon Musk auf X zu Wort. Der Trump-Fan rief dabei indirekt zu Gewalt gegen US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris auf. Wörtlich schrieb Musk: „Und keiner versucht, Biden oder Kamala zu ermorden.“

And no one is even trying to assassinate Biden/Kamala ???? https://t.co/ANQJj4hNgW — Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2024

Viele User reagierten empört auf den Tweet. „Niemand sollte versuchen, irgendjemanden zu töten“, schrieb ein Nutzer, ein andere meint: „Diese Aussage ist wirr und gefährlich“.