Erdbeben der Stärke 4,8 erschüttert Sizilien

Ein Erdbeben der Stärke 4,8 hat am Freitagnachmittag den Norden Siziliens erschüttert

Das Epizentrum lag unweit der Äolischen Inseln und war auch in Messina und in Palermo zu spüren. Nach ersten Schätzungen des nationalen Instituts für Geologie und Vulkanologie (INGV) lag das Epizentrum des Bebens in einer Tiefe von 17 Kilometern. Auf den Inseln Alicudi und Filicudi liefen Menschen in Panik auf die Straße. Bisher wurden keine Schäden gemeldet, wie die Präfektur bestätigte.

Das INGV registrierte um 16.40 Uhr ein zweites Beben der Stärke 2,7, ebenfalls vor den Äolischen Inseln in einer Tiefe von sechs Kilometern. "Es gab viel Angst aber die Situation ist im Moment unter Kontrolle, die Nachrichten, die wir bisher erhalten haben, sind positiv. Das Epizentrum des Bebens lag zwischen Cefalù und Alicudi, der Erdstoß war sehr stark zu spüren. Wir haben bisher keine Informationen über Schäden", sagte der Bürgermeister der Insel Lipari, Riccardo Gullo laut Medienangaben. Lipari ist die größte unter den Äolischen Inseln und gilt als Touristenattraktion in Süditalien.