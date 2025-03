Todes-Drama um den Erfinder der Barfuß-Schuhe

Robert Fliri ist tot: Der 48-Jährige verunglückte in den Südtiroler Bergen.

Mit der Erfindung der beliebten Barfuß-Schuhe „Five Fingers“ wurde Robert Fliri Anfang der 2000er Jahre auch international berühmt – nun starb der Südtiroler im Alter von nur 48 Jahren bei einem Bergunfall.

Wie italienische Medien berichten, stürzte Fliri am Mittwochvormittag an der Nördlichen Schwemser Spitze (Ötztaler Alpen) auf rund 3.400 Metern Höhe ab. Der 48-Jährige verlor den Halt und stürzte rund 300 Meter in die Tiefe. Dabei erlitt er derart schwere Verletzungen, dass er auf der Stelle tot war.

Robert Fliri stammte aus Naturns im Südtiroler Vinschgau und bezeichnete sich stets als „Kind der Berge“. Bereits 1999 begann er mit der Entwicklung seiner Barfuß-Schuhe. „Ich habe immer einen engeren Kontakt zur Natur gesucht und begann nach und nach, auch in den Bergen barfuß zu gehen.“ 2007 wurden die „Five Fingers“ schließlich vom „Time“ Magazin zur Erfindung des Jahres gekürt. „Das Gefühl ist dem Barfußlaufen sehr ähnlich - mit dem zusätzlichen Schutz vor rauem Untergrund“, so Fliri.