"Ernste Gefahr" - Neuer Asteroid schießt durch unser Sonnensystem

In unserem Sonnensystem gibt es viele kleine Himmelskörper, die um die Sonne kreisen. Manche davon bewegen sich auf sehr ungewöhnlichen Bahnen.

Ein Forscher aus den USA (Vereinigte Staaten von Amerika) hat nun einen solchen Himmelskörper gefunden, der sich besonders nah an der Sonne bewegt und dabei erstaunlich schnell unterwegs ist.

Ein Himmelskörper mit sehr kurzer Umlaufzeit

Die Erde benötigt rund 365 Tage für eine Runde um die Sonne. Dabei bewegt sie sich mit etwa 107.000 Kilometern pro Stunde. Der neu gefundene Asteroid mit der Bezeichnung 2025 SC79 ist jedoch deutlich schneller: Er braucht nur rund 128 Tage, um die Sonne zu umkreisen. Damit zählt er zu den schnellsten bekannten Himmelskörpern seiner Art.

Der Asteroid 2025 SC79 benötigt lediglich 128 Tage für eine Runde um die Sonne. Die Fotos wurden am selben Tag gemacht, an dem er erstmals festgestellt wurde. © Scott S. Sheppard

Nur ein anderer Asteroid im Sonnensystem bewegt sich noch schneller, nämlich 2021 PH27, der im Jahr 2021 ebenfalls vom Forscher Scott S. Sheppard von Carnegie Science in den USA gefunden wurde. Dieser schafft die Runde um die Sonne in nur 113 Tagen.

Näher an der Sonne als die Venus

Der Asteroid 2025 SC79 bewegt sich innerhalb der Bahn von Venus und kreuzt dabei auch die Bahn von Merkur. Diese Nähe zur Sonne macht es schwer, ihn von der Erde aus zu beobachten. Das grelle Licht der Sonne überstrahlt vieles in diesem Bereich des Himmels.

Solche Himmelskörper werden oft nur kurz in den hellen Stunden des frühen Morgens oder des späten Abends sichtbar. Deshalb spricht man in der Fachwelt von sogenannten Dämmerungs-Asteroiden. Sie könnten für die Erde wichtig sein, da manche von ihnen auf Bahnen geraten können, die der Erde nahe kommen. Forscher Sheppard erklärt dazu: „Objekte, die sich nah an der Sonne aufhalten, sind besonders schwer zu sehen. Man muss sie in sehr kurzen Zeitfenstern beobachten, wenn das Sonnenlicht nicht zu stark blendet.“

Der Asteroid ist vorerst nicht sichtbar

Der Himmelskörper 2025 SC79 hat einen Durchmesser von etwa 700 Metern. Seit seiner ersten Beobachtung befindet er sich nun hinter der Sonne. Für mehrere Monate kann man ihn daher nicht beobachten. Wenn er wieder sichtbar wird, planen Forscher, mehr über ihn herauszufinden. Sie möchten zum Beispiel klären, aus welchem Material er besteht und wie er die große Hitze aushält.

Viele Asteroiden befinden sich normalerweise in zwei größeren Bereichen aus Gesteinsbrocken im Sonnensystem. Durch die Anziehungskraft der großen Planeten kann ein Teil von ihnen in andere Bahnen geraten. Die näheren Untersuchungen dieser Himmelskörper können Forschern Hinweise darauf geben, wie unser Sonnensystem entstanden ist und wie sich Bahnen im Laufe der Zeit ändern.