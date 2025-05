Erste Heilige Messe: Papst Leo trägt eine eine Apple-Watch

Unter seinem Kirchengewand stach eine sehr moderne Uhr hervor - eine Apple-Watch.

Es scheint ungewöhnlich modern für ein Kirchenoberhaupt. Auch seinen Social-Media-Account auf Twitter hat der neu, amerikanische Papst seit 14 Jahren.

Papst ist Sport-Fan

Doch schon früher in seiner Kardinals-Zeit hatte der Papst eine Apple-Watch an seinem Handgelenk getragen. So eine Uhr tragen Menschen oft, wenn sie ihre Sport-Werte im Alltag messen wollen. Bekannt ist jedenfalls, dass Leo eine Leidenschaft für Tennis hat - amüsant ist der Fakt des modernen Papstes allemal.

Bescheidene Uhr

Ein teures Modell scheint die Uhr aber nicht zu sein - sie beseht aus einem silikonhaltigem Material und wird auf knapp 50 Euro geschätzt. Die Apple Watch ist inzwischen die meistverkaufte Armbanduhr der Welt.