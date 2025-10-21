Alles zu oe24VIP
Sanae Takaichi
Ministerpräsidentin

Erstmals regiert eine Frau Japan

21.10.25, 07:55
LDP-Chefin Takaichi zur ersten Regierungschefin Japans gewählt. 

Das Unterhaus des japanischen Parlaments hat die Parteichefin der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP), Sanae Takaichi, zur ersten Ministerpräsidentin des Landes ernannt.

Die 64-jährige, als nationalistische Hardlinerin geltende Politikerin erhielt am Dienstag bereits in der ersten Wahlrunde die Mehrheit der Stimmen.

Nach einem Treffen mit dem japanischen Kaiser Naruhito im Laufe des Tages wird sie ihr Amt offiziell antreten.

