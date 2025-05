1. ESC-Wirbel: Basel verbietet Demo gegen Antisemitismus

Die Stimmung in der Schweiz ist bereits äußerst angespannt.

Kurz vor dem Start des Eurovision Song Contest (ESC) gibt es den ersten Aufreger in Basel. Pro-Palästina-Aktivisten wollen die Teilnahme Israels verhindern und rufen zur Groß-Demo „Escalate for Palestine“ auf. Unterdessen wurde eine Standkundgebung zum Thema „Antisemitismus rund um den ESC“ untersagt.

„Nach eingehender Prüfung kommt die Kantonspolizei Basel-Stadt zum Schluss, dass die geplante Kundgebung eine konkrete Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstellen könnte“, heißt es im Ablehnungsschreiben. „Der thematische Zusammenhang mit dem Eurovision Song Contest in Verbindung mit aktuellen politischen Spannungen birgt ein erhöhtes Risiko für Störungen, Gegendemonstrationen oder Auseinandersetzungen.“ Der erforderliche Zusatzaufwand wäre für die Polizeikräfte nicht bewältigbar.

Ausschreitungen befürchtet

Die Behörden befürchten israelfeindliche Ausschreitungen am Rande des Song Contests. Für Israel tritt die Sängerin Yuval Raphael (24) an, die die Terroranschläge auf Israel am 7. Oktober 2023 überlebte. Sie war mit einer Freundin auf dem Nova-Musikfestival, auf dem Terroristen aus dem Gazastreifen ein Massaker anrichteten. Ihr Song heißt "New Day Will Rise", im Text geht es um Verlust und Hoffnung.

Schon in Malmö hatte die Teilnahme Israels für massive Demonstrationen und auch Spannungen hinter der Bühne gesorgt. Hintergrund ist der Krieg gegen die Terrororganisation Hamas, die Israel im palästinensischen Gazastreifen führt. Dieser begann nach dem beispiellosen Massaker durch palästinensische Terroristen in Israel. Im Gazastreifen sind seitdem mehr als 50.000 Menschen umgekommen. Das Militär lässt seit zwei Monaten keine Hilfsgüter mehr in das Gebiet mit rund zwei Millionen Einwohnern. Viele hungern dort. Israel wirft der Hamas vor, Hilfsgüter zu stehlen und teuer zu verkaufen.

Der ESC wird am Sonntag mit einer großen Parade der 37 Delegationen durch die Innenstadt eröffnet. Das Finale findet am 17. Mai statt.