Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Kaja Kallas
© Getty

Warnung

EU-Chefdiplomatin über Putin: "Situation erinnert an 1938"

13.09.25, 17:13
Teilen

EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas warnt vor der aktuellen Lage in Europa und zieht einen drastischen Vergleich zu 1938. Sie fordert Geschlossenheit gegenüber Russland. 

Im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärte Kaja Kallas: „Wir haben eine Situation, die an 1938 erinnert.“ Sie verwies auf die damalige Tschechoslowakei, die vergeblich um Hilfe gegen Nazi-Deutschland bat. Heute gehe es darum, die Ukraine zu unterstützen, um die Sicherheit Europas zu schützen.

Warnung vor Friedensgesprächen

Die EU-Außenbeauftragte lehnte Gespräche über mögliche Gebietsabtretungen der Ukraine ab. Laut ihr seien solche Vorschläge eine Falle. Kallas beschrieb die russische Verhandlungstaktik in drei Schritten: Forderungen nach fremden Gebieten, gefolgt von Ultimaten und Drohungen, bis Stimmen im Westen einlenken. „Das ist in Wahrheit doch kein Kompromiss“, so Kallas.

Drohnen-Eindringen in Polen

Besonders besorgniserregend sei der Vorfall dieser Woche, bei dem mindestens 19 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen sind. Für Kallas war das „die schwerste Verletzung des europäischen Luftraums durch Russland seit Kriegsbeginn“.

Neues Sanktionspaket in Arbeit

Um den Druck auf Moskau zu erhöhen, arbeitet die EU an einem 19. Sanktionspaket. Russland habe durch frühere Maßnahmen bereits 450 Milliarden Dollar verloren. Kallas betonte die Notwendigkeit, Finanzströme zu kappen, Exporte mit militärischem Nutzen zu stoppen und Schlupflöcher bei Sanktionen zu schließen. „Es liegen viele kreative Lösungen auf dem Tisch“, erklärte sie.

Sorge vor autoritären Allianzen

Die Politikerin sprach auch über ihre persönlichen Ängste. Besorgt sei sie über die enge Zusammenarbeit autoritärer Staaten wie Russland, China, Nordkorea und Belarus. Diese versuchten, eine Weltordnung zu schaffen, die allein von Macht und Gewalt bestimmt werde.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden