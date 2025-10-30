EU verschenkt 40.000 Interrail-Tickets

Die Europäische Kommission lädt junge Europäer zu einer Geburtstagsreise der besonderen Art ein

Zum 40. Jubiläum des Schengen-Raums verschenkt sie im Namen der EU 40.000 kostenlose Bahntickets an junge Menschen. Wer 2007 geboren wurde, kann sich ab sofort bis zum 13. November, 12.00 Uhr, für das Programm "DiscoverEU" bewerben. Die Bedingungen sind einfach:

Ein kurzes Quiz über die EU auf dem Europäischen Jugendportal ausfüllen – und mit etwas Glück bis zu 30 Tage lang kreuz und quer durch Europa reisen. Der Reisezeitraum erstreckt sich von März 2026 bis Mai 2027. Obendrauf gibt es eine Rabattkarte für andere öffentliche Verkehrsmittel, Kultur, Unterkünfte und weitere Angebote in 36 europäischen Ländern.

Programmstart 2018

Seit dem Start des beliebten Programms im Jahr 2018 haben sich mehr als 1,6 Millionen junge Menschen für "DiscoverEU" beworben, rund 391.000 ergatterten ein Ticket. Nach Angaben der EU war es für 63 Prozent der Teilnehmenden die erste internationale Zugreise, viele reisten demnach erstmals ohne Eltern.

Mehr als zwei Drittel hätten sich die Reise ohne das EU-Programm nicht leisten können. Junge Menschen mit Behinderungen oder gesundheitlichen Einschränkungen erhalten besondere Unterstützung – bei Bedarf auch Begleitpersonen.