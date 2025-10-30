Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
EU verschenkt 40.000 Interrail-Tickets
© Getty

40 Jahre Schengen

EU verschenkt 40.000 Interrail-Tickets

30.10.25, 13:37
Teilen

Die Europäische Kommission lädt junge Europäer zu einer Geburtstagsreise der besonderen Art ein 

Zum 40. Jubiläum des Schengen-Raums verschenkt sie im Namen der EU 40.000 kostenlose Bahntickets an junge Menschen. Wer 2007 geboren wurde, kann sich ab sofort bis zum 13. November, 12.00 Uhr, für das Programm "DiscoverEU" bewerben. Die Bedingungen sind einfach:

Ein kurzes Quiz über die EU auf dem Europäischen Jugendportal ausfüllen – und mit etwas Glück bis zu 30 Tage lang kreuz und quer durch Europa reisen. Der Reisezeitraum erstreckt sich von März 2026 bis Mai 2027. Obendrauf gibt es eine Rabattkarte für andere öffentliche Verkehrsmittel, Kultur, Unterkünfte und weitere Angebote in 36 europäischen Ländern.

Programmstart 2018

Seit dem Start des beliebten Programms im Jahr 2018 haben sich mehr als 1,6 Millionen junge Menschen für "DiscoverEU" beworben, rund 391.000 ergatterten ein Ticket. Nach Angaben der EU war es für 63 Prozent der Teilnehmenden die erste internationale Zugreise, viele reisten demnach erstmals ohne Eltern.

Mehr als zwei Drittel hätten sich die Reise ohne das EU-Programm nicht leisten können. Junge Menschen mit Behinderungen oder gesundheitlichen Einschränkungen erhalten besondere Unterstützung – bei Bedarf auch Begleitpersonen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden