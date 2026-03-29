Ex-Terrorist residiert in Berlin im 5-Sterne-Luxus-Hotel

Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa wird am Sonntagabend in Berlin erwartet. Trotz seiner Vergangenheit als Ex-Terrorist empfängt ihn die deutsche Führung zu Gesprächen über Rückführungen.

Der Besuch von Ahmed al-Scharaa gilt als der heikelste des Jahres. Am Montag trifft der 43-Jährige, auf den die USA einst ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar ausgesetzt hatten, Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Während die Berliner Polizei bereits für Sonntagabend weiträumige Absperrungen rund um das Luxushotel Ritz Carlton und das Kanzleramt angekündigt hat, bereitet sich die Regierung auf schwierige Verhandlungen vor.

Fokus auf Flüchtlingsrückkehr

Regierungssprecher Stefan Kornelius verteidigte das Treffen gegen wachsende Kritik. Das Ziel sei ein stabiles Syrien, das mit Hilfe jener Syrer aufgebaut werden soll, die während des Bürgerkriegs nach Deutschland gekommen sind. Konkret geht es darum, dass Menschen, die nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind, baldmöglichst zurückkehren und beim Wiederaufbau anpacken. „Es ist sehr wichtig, sich mit den Führern dieser Region auszutauschen. Wir haben dort Interessen“, wie die deutsche Bild Kornelius angesichts der diplomatischen Bemühungen zitiert.

© Getty Images

Massive Kritik an Aufwertung

Trotz des roten Teppichs für den Gast aus Damaskus reißen die Vorwürfe gegen al-Scharaa nicht ab. Der frühere Anführer der al-Nusra-Front steht wegen des Umgangs mit Minderheiten im Fokus. Berichten zufolge kam es am Wochenende in der Stadt Suqaylabiyah zu schweren Übergriffen auf christliche Geschäfte durch bewaffnete Islamisten, während Sicherheitskräfte tatenlos zusahmen.

Proteste in Berlin erwartet

Neben der politischen Kritik forderte die Vertretung der aramäischen Minderheit die Anerkennung ihrer kulturellen Rechte und Sprache in Syrien. Das Kanzleramt sicherte zu, die Menschenrechtslage bei den Gesprächen am Montag direkt anzusprechen. Dennoch wird am Sonntag und Montag mit Demonstrationen gerechnet. Für den Staatsgast, der im Fünf-Sterne-Hotel Ritz Carlton nächtigt, wurden bereits weitreichende Polizeisperren in mehreren Berliner Straßenzügen errichtet, um die Sicherheit während des umstrittenen Aufenthalts zu gewährleisten.