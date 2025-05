Ex-US-Präsident Joe Biden hat Krebs

Der ehemalige US-Präsident Joe Biden hat Krebs, die Schock-Diagnose bestätigte sein Büro in einer persönlichen Erklärung.

Eine Schock-Meldung macht in den USA die Runde. Laut Agenturberichten soll der ehemalige US-Präsident Joe Biden an einer "bösartigen Form" von Prostatakrebs erkrankt sein. "Letzte Woche wurde Präsident Joe Biden wegen eines neuen Befundes untersucht", heißt es in der Aussendung.Am Freitag wurde Prostatakrebs diagnostiziert. Weiter heißt es, dass er "Metastasen in den Knochen" habe. Biden und seine Familie prüfen nun, wie man den Tumor bestmöglich behandeln kann.Mehr Infos folgen in Kürze...