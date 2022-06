Experte warnt vor neuer "Krankheit X"

Forscher erwarten neue Krankheits-Ausbrüche: "Wir leben in einer Ära der Pandemien".

Seit mittlerweile 2,5 Jahren hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem. Nachdem die meisten Staaten die Beschränkungen erst vor kurzem wieder aufgehoben haben, warnen Wissenschaftler nun bereits vor der nächsten Pandemie.

Idealer Nährboden

Der britische Epidemiologie Mark Woolhouse spricht im Interview mit dem „Mirror“ davon, dass die Welt in einer „neuen Ära der Pandemien“ lebe. Bevölkerungswachstum, Klimawandel und zunehmende Migration würden einen „idealen Nährboden für Pandemien“ schaffen, so der Experte.

Woolhouse warnt dabei vor einer „Krankheit X“, die sich schon „hinter der nächsten Ecke“ befinden könnte. Unter einer solchen „Krankheit X“ verstehen Wissenschaftler eine bislang unbekannte Krankheit, die sich zu einer Pandemie ausweiten kann. Auch die WHO warnt vor dem Potential einer solchen „Krankheit X“ und ruft dazu auf, Forschung und Entwicklung darauf vorzubereiten. „Krankheit X steht für die Einsicht, dass eine schwerwiegende internationale Epidemie durch einen Krankheitserreger verursacht werden könnte, von dem derzeit nicht bekannt ist, dass er Krankheiten des Menschen verursacht“, so die Definition der WHO.