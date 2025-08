Extreme Waldbrandgefahr: Diese Urlaubsländer sind betroffen

In Spanien und Portugal haben die Behörden vor einer langanhaltenden Hitzewelle und hoher Waldbrandgefahr gewarnt.

In Spanien werden die Temperaturen in den kommenden Tagen voraussichtlich fünf bis zehn Grad über dem saisonalen Durchschnitt liegen, so der Wetterdienst am Sonntag. Die Hitzewelle wird den Vorhersagen zufolge mindestens bis zum kommenden Sonntag andauern. In Teilen der Extremadura im Westen und Andalusiens im Süden wurden Temperaturen von 42 Grad erwartet.

In weiten Teilen Spaniens gilt zudem eine hohe Waldbrandgefahr. In der Nähe der Stadt Vilardevós im Nordwesten des Landes versuchte die Feuerwehr am Sonntag weiter, einen Brand unter Kontrolle zu bringen, der schon etwa 570 Hektar Land zerstört hat.

In Portugal hatte die Regierung bereits am Samstag eine Hitzewarnung herausgegeben, die vorerst bis zum kommenden Donnerstag gilt. Auch die Waldbrandgefahr ist demnach sehr hoch.

Die portugiesische Feuerwehr kämpfte am Sonntag gegen mehrere große Waldbrände. Schwierig war die Lage vor allem in der Umgebung von Vila Real im Norden Portugals, wo hunderte Feuerwehrleute im Einsatz waren.

Zerstörerische Feuer auf der Iberischen Halbinsel

Sowohl in Portugal als auch in Spanien hatten bereits in den vergangenen Tagen Waldbrände gewütet. Beide Urlaubsländer auf der Iberischen Halbinsel haben jedes Jahr mit zerstörerischen Feuern zu kämpfen. Nach Einschätzung von Wissenschaftern nimmt die Zahl und Intensität von Hitzewellen und anderen Extremwetter-Ereignissen durch den Klimawandel zu. Durch die Hitze trocknet die Vegetation aus, was wiederum die Ausbreitung von Waldbränden fördert.

Nach der Waldbrandsaison 2017 mit mehr als hundert Toten hatte Portugal seine Ausgaben für die Prävention und die Bekämpfung von Waldbränden stark erhöht. Dennoch sind in Portugal nach Angaben des Europäischen Waldbrandinformationssystem (Effis) in diesem Jahr schon mehr als 25.700 Hektar Land verbrannt.