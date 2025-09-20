Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
ferrari
© Getty Images

Pures Adrenalin

Ferrari-Fahrer stellt unglaublichen Weltrekord auf

20.09.25, 16:51
Teilen

Fabio Barone ist ein einzigartiger Weltrekord gelungen. Der italienische Rennfahrer fährt 164 km/h auf einem Flugzeugträger!

Der italienische Rennfahrer Fabio Barone hat einen sehr außergewöhnlichen und unbekannten Weltrekord aufgestellt. Er raste mit seinem Ferrari so schnell über das Deck eines Flugzeugträgers wie keiner vor ihm.

Auf dem 236 Meter langen Deck der "Trieste" wurde Barone mit einer Geschwindigkeit von 164 km/h geblitzt. Damit brach er auf dem Schiff der italienischen Marine seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr. Damals fuhr Barone 152 km/h.

Neun Monate Vorbereitung

Der Italiener ist ein Spezialist für diesen Rekord. Es ist schon sein siebter Geschwindigkeits-Weltrekord. Für den Rekord musste sich Barone neun Monate lang intensiv darauf vorbereiten. Ebenfalls steckte hinter dem spektakulären Versuch 160 Stunden Simulationstraining sowie ein Team aus 40 Fachleuten. Darunter befanden sich auch medizinisches Personal und Mechaniker.

Auf die Belastung angesprochen, sagte Barone: "Die Konzentration zu halten. Das ist mit Abstand die schwierigste Angelegenheit."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden