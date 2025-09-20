Ferrari-Fahrer stellt unglaublichen Weltrekord auf

Fabio Barone ist ein einzigartiger Weltrekord gelungen. Der italienische Rennfahrer fährt 164 km/h auf einem Flugzeugträger!

Der italienische Rennfahrer Fabio Barone hat einen sehr außergewöhnlichen und unbekannten Weltrekord aufgestellt. Er raste mit seinem Ferrari so schnell über das Deck eines Flugzeugträgers wie keiner vor ihm.

Auf dem 236 Meter langen Deck der "Trieste" wurde Barone mit einer Geschwindigkeit von 164 km/h geblitzt. Damit brach er auf dem Schiff der italienischen Marine seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr. Damals fuhr Barone 152 km/h.

Neun Monate Vorbereitung

Der Italiener ist ein Spezialist für diesen Rekord. Es ist schon sein siebter Geschwindigkeits-Weltrekord. Für den Rekord musste sich Barone neun Monate lang intensiv darauf vorbereiten. Ebenfalls steckte hinter dem spektakulären Versuch 160 Stunden Simulationstraining sowie ein Team aus 40 Fachleuten. Darunter befanden sich auch medizinisches Personal und Mechaniker.

Auf die Belastung angesprochen, sagte Barone: "Die Konzentration zu halten. Das ist mit Abstand die schwierigste Angelegenheit."