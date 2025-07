Feuer-Hölle Sardinien: Urlauber am Strand eingeschlossen

Die Badegäste am Strand konnten auf dem Landweg nicht mehr fliehen.

Sardinien hat einen weiteren Tag mit schweren Bränden erlebt. Am schlimmsten ist die Lage derzeit in Villasimius im Süden der italienischen Insel, wo die Flammen bereits bis nahe an den Strand vorgedrungen sind.

Die Fluchtwege für Badegäste dort wurden durch das Feuer fast vollständig blockiert. Ihre Evakuierung auf dem Seeweg wurde wiederum durch den starken Mistral-Wind, der seit Stunden über den Süden Sardiniens hinwegfegt, erheblich erschwert.

Auch ein Hubschrauber der Feuerwehr war im Einsatz, um mögliche Rettungen aus der Luft zu ermöglichen und die Einsatzkräfte am Boden zu unterstützen, so die Feuerwehr am Sonntag. Viele Badegäste versuchten, zu ihren Autos zu gelangen - einige Fahrzeuge waren aber bereits durch die Flammen zerstört.

Zwei Löschflugzeuge sind im Einsatz, um das Feuer einzudämmen. Zusätzlich kämpften zwei Feuerwehrteams am Boden gegen die Ausbreitung des Feuers und versuchen weiterhin, das Gebiet zu sichern.