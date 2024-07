Fiese Wasser-Falle im Urlaubsparadies: Kreta macht Touristen nass

Das ist richtig fies! Auf Kreta werden die Urlauber jetzt nass gemacht und das mit voller Absicht.

Mit der Fähre in den Urlaub, das ist der Plan von vielen in diesem Sommer.

Vom Schiff ins Wasser

Auf Kreta wird der Urlaub zu einer echten Hürde. Wer ans Festland will, der muss von der Fähre aus erst einmal durchs Wasser. Eine Badegang umsonst- allerdings unfreiwillig.

Opmerkelijke beelden van kust voor Kreta: tientallen toeristen moeten van ferry in zee springen met bagage https://t.co/ndWEvYsgk3 pic.twitter.com/V5UW3YDm41 — HBvL (@hbvl) July 13, 2024

Regierung rudert zurück

Das ist der Hintergrund: Eine schwimmende Plattform, die das gefahrlose Ein- und Aussteigen vom Schiff aus möglich machen würde, hat die Regierung vor Kreta verboten. Dem Umweltschutz soll das dienen. Wie griechische Medien berichten, ist das Ministerium für Schifffahrt und Inselpolitik für das Verbot verantwortlich. Weil die Touristen massiv sauer sind, will die Regierung jetzt wohl zurückrudern. Man werde künftig wohl am Strand anlegen können und müsse nicht gut 10 Meter davor stoppen und durchs Wasser stapfen, um an Land zu kommen.

????Κρήτη: Απίστευτες εικόνες στον Μπάλο!

Βουτάνε μέχρι τον λαιμό από το πλοίο για να φτάσουν στην παραλία!



Telegram: https://t.co/yqxAm2hYEO pic.twitter.com/EezKFjb5et — Καθίκι (@KYTKYTKYTKYTKYT) July 12, 2024

Wilde Szenen im Urlaubsparadies. So geht es auf Kreta zu.