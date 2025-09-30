Flug musste notlanden, weil Mann plötzlich seinen Pass isst

Ein Ryanair-Flug von Mailand nach London-Stansted musste unterbrochen werden, weil zwei Passagiere für Unruhe im Flugzeug sorgten. Das Flugzeug musste in Paris notlanden.

Vor zwei Wochen sorgten zwei Passagiere während eines Ryanair-Flugs von Mailand nach London-Stansted für Panik. Der Pilot musste eine Notlandung einlegen, so die britische Zeitung "Daily Star".

Wenige Minuten nach dem Abflug fing einer von den beiden an, seinen Pass zu essen. Dies führte zu Unruhe unter den Passagieren. Der zweite Mann versuchte auf der Flugzeugtoilette, sein Reisedokument zu entsorgen.

"Gruseligsten 15 Minuten meines Lebens"

Laut den Augenzeugen ereignete sich der Vorfall etwa 15 Minuten nach dem Start und verstörte die Augenzeugen. Ein anonymer Passagier sagte zur "Daily Star": "Das waren die gruseligsten 15 Minuten meines Lebens." Das Kabinenpersonal musste eingreifen, um die Situation zu beruhigen.

Die Crew entschied sich, den Flug nach Paris umzuleiten. Dort warteten die französischen Behörden auf die beiden Männer. Sie stürmten das Flugzeug und durchsuchten das Reisegepäck der beiden Passagiere. Laut der Zeitung wurden die Unruhestifter festgenommen.