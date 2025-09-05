Flugzeug-Turbine bläst Kinder ins Meer

Ein Video vom Flughafen Skiathos sorgt international für Schlagzeilen: Mehrere Kinder wurden durch die Druckwelle eines startenden Flugzeugs ins Meer geschleudert – die Eltern hatten sie zuvor in die Gefahrenzone geführt.

Die Aufnahmen stammen vom Alexandros-Papadiamantis-Flughafen auf Skiathos (Griechenland). Dort liegt die Startbahn unmittelbar neben einem Strand und einer öffentlichen Straße. Trotz Warnschildern stellte sich eine Familie mit Kindern direkt in die Gefahrenzone, um den Start einer Ryanair-Maschine aus nächster Nähe mitzuerleben.

Als die Triebwerke hochfuhren, fegte der Jet-Blast über die Zuschauer hinweg. Gepäckstücke wurden in Richtung Meer geschleudert, mehrere Kinder verloren den Halt und stürzten ins Wasser. Glücklicherweise tauchten alle unversehrt wieder auf – verletzt wurde niemand.

Gefährlicher Hotspot

Der Flughafen Skiathos ist seit Jahren für spektakuläre, aber gefährliche Szenen bekannt. Immer wieder werden Touristen von der Druckwelle erfasst. In der Vergangenheit kam es dabei auch zu Verletzten.

Jet-Blast weltweit

Skiathos ist nicht der einzige Ort, an dem Starts zur Touristen-Attraktion wurden. Auch an anderen Flughäfen suchen Schaulustige den Nervenkitzel:

Maho Beach, Sint Maarten (Karibik): Flugzeuge fliegen nur wenige Meter über den Strand hinweg.



Phuket, Thailand: Jets starten knapp über die Strände Mai Khao und Nai Yang, Behörden haben strenge Sicherheitsregeln eingeführt.



Cook Islands, Pazifik: Auch hier führt eine Straße direkt unter der Startbahn vorbei – trotz Warnschildern kommt es zu Vorfällen.