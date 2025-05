Flug-Wutanfall: Trump beschimpft Reporter

Donald Trump geriet an Bord der "Air Force One" am Sonntag in einen Wutausbruch gegenüber einem Reporter des "Wall Street Journals". Der Journalist hatte Trump nach Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gefragt, im Kontext von Trumps Bemühungen, im Ukraine-Konflikt zu vermitteln.

Als Trump erfuhr, dass der Reporter vom Wall Street Journal war, reagierte er verärgert und bezeichnete die Zeitung als "verdorben" und "schlecht" für das Land. Er sagte, dass das "Wall Street Journal" ihn schlecht behandle und die Zeitung in den "Abgrund" gegangen sei. Trump weigerte sich, Fragen des Journalisten zu beantworten und erklärte, dass es Zeitverschwendung sei, mit der Zeitung zu sprechen. Stattdessen kritisierte er die Zeitung dafür, China gegenüber geneigt zu sein.

TRUMP: "Who you with?"

"Wall Street Journal."

"You people treat us so badly. Wall Street Journal has truly gone to hell. Rotten newspaper. You hear me, what I said: It's a rotten newspaper.. I don't want to talk to the Wall Street Journal. Wall Street Journal is China-oriented." pic.twitter.com/vkdtKVl2Qb