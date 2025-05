Putin will jetzt Trump treffen: "Wir halten es für notwendig"

Die russische Führung hält ein baldiges Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump für nötig, lässt eine mögliche Begegnung Mitte Mai im Nahen Osten aber offen.

Trump hatte erklärt, er erwäge möglicherweise ein Treffen mit Putin während seiner Reise nach Saudi-Arabien in diesem Monat.

Danach gefragt sagte der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, am Montag vor der Presse, Putin habe keine Reise dorthin geplant, aber ein solches Treffen sei eindeutig in aller Munde. "Und in vielerlei Hinsicht halten wir es für notwendig", sagte Peskow. "Es muss entsprechend vorbereitet werden und erfordert Anstrengungen auf verschiedenen Expertenebenen", einschließlich der Fortsetzung der Kontakte zwischen Moskau und Washington, fügte Peskow hinzu. "Bisher gibt es hierzu aber noch nichts Konkretes."

Seit Beginn der Invasion in der Ukraine kein Gipfeltreffen mehr

Putin hat seit dem Gipfeltreffen mit Trumps Vorgänger Joe Biden im Juni 2021 in Genf keinen amtierenden US-Präsidenten mehr getroffen. Im Februar 2022 begann Russland seine großangelegte Invasion der Ukraine, was internationale Sanktionen gegen Russland nach sich zog.

Trump werde in diesem Monat nach Saudi-Arabien, Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen, um an einem Gipfeltreffen mit den Staats- und Regierungschefs der Golfstaaten teilzunehmen, berichtete Axios. Putin und Trump haben in diesem Jahr bereits mehrmals telefoniert. Der US-Präsident, der im Wahlkampf erklärt hatte, er werde den Krieg in der Ukraine binnen 24 Stunden beenden, sagte am Wochenende, er und seine Berater hätten in den vergangenen Tagen "sehr gute Gespräche" über Russland und die Ukraine geführt.