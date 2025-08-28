Alles zu oe24VIP
Erde
© Getty

Neue Studie

Forscher: Erst DAS brachte Leben auf die Erde

28.08.25, 10:31
Die Erde verdankt ihre Lebensfreundlichkeit vermutlich einer planetaren Kollision. 

 Eine neue Studie der Universität Bern zeigt, dass die frühe Erde ursprünglich fast frei von lebenswichtigen Stoffen wie Wasser und Kohlenstoff war. "Das macht deutlich: Lebensfreundlichkeit ist im Universum alles andere als selbstverständlich", sagte Studienautor Klaus Mezger laut einer Aussendung der Universität Bern vom Donnerstag.

Erst ein späterer Zusammenstoß mit einem wasserreichen Himmelskörper brachte die für die Entstehung von Leben notwendigen Elemente auf die Erde, vermuten die Forschenden. In der im Fachmagazin "Science Advances" erschienenen Studie zeigten die Berner Forschenden erstmals auf, dass die chemische Zusammensetzung der frühen Erde spätestens drei Millionen Jahre nach der Bildung des Sonnensystems abgeschlossen war. Um den Ablauf der Erdentstehung zu rekonstruieren, nutzte das Forschungsteam eine Kombination aus Isotopen- und Elementdaten von Meteoriten sowie von irdischem Gestein.

"Überraschend schnell"

Das Sonnensystem bildete sich vor rund 4.568 Millionen Jahren. "Wenn man bedenkt, dass es nur bis zu drei Millionen Jahre benötigte, um die chemischen Eigenschaften der Erde festzulegen, ist dies überraschend schnell", sagte Studien-Erstautor Pascal Kruttasch.

Nach aktuellem Kenntnisstand entstand Leben auf der Erde erst rund 700 bis 1.000 Millionen Jahre später. Nach den ersten drei Millionen Jahren war die Proto-Erde den Forschenden zufolge ein trockener, lebensfeindlicher Gesteinsplanet. Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter schließen daraus, dass die für Leben notwendigen Stoffe wie Wasser und Kohlenstoff nicht in einem kontinuierlichen Aufbau entstanden, sondern von außen zur Erde gelangten.

