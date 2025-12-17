Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Forscher-Sensation: Über 100 neue Arten entdeckt

17.12.25, 11:05
Funde auf mehreren kleinen Inseln südlich von Guadeloupe

Ein kleiner weißer Skorpion, dutzende Insekten und Pflanzen: Forscher haben auf den französischen Antillen mehr als 100 bisher unbekannte Arten entdeckt.

Gefunden wurden sie im vergangenen Jahr bei einer Expedition zur Erkundung der Artenvielfalt auf mehreren kleinen Inseln südlich von Guadeloupe, wie die Forscher am Dienstag (Ortszeit) in Pointe-à-Pitre berichteten. Insgesamt seien etwa 50 Meerestiere, 30 neue Pflanzen und 40 Insekten erfasst worden.

20 einheimische und internationale und Forscher 

Das sagte die Präsidentin der Regionalen Behörde für biologische Vielfalt, Sylvie Gustave-Di-Duflo. An der Expedition waren demnach 120 einheimische und internationale Forscherinnen und Forscher beteiligt. Zu den neu entdeckten Arten zählen insbesondere viele Fliegen. "Wir hätten nicht gedacht, dass wir so schnell so viele neue Arten entdecken", sagte der Forscher Julien Touroult mit Blick auf die nur gut 20 Quadratkilometer kleine Insel Désirade. In den kommenden Jahren soll nun erforscht werden, wo die neuen Arten verbreitet sind, wie viele Exemplare es gibt und ob sie zu den gefährdeten Arten zählen.

