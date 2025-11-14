Frau gewinnt dank KI in Lotterie und spendet ganzen Gewinn

Carrie Edwards hatte vor dem Loskauf ChatGPT nach möglichen "Gewinnzahlen" gefragt.

USA. Carrie Edwards (68) aus Midlothian (US-Bundesstaat Virginia) gewann 150.000 Dollar (umgerechnet etwa 130.000 Euro) in der Powerball-Lotterie – und spendete jeden Cent für wohltätige Zwecke. Bemerkenswert: Edwards, die selten online spielt, ließ sich ihre Zahlen von der ChatGPT-App ihres Smartphones vorschlagen, wie "New York Post" berichtete. Zwei Tage später erhielt sie während eines Meetings die Benachrichtigung "Bitte holen Sie Ihren Lotteriegewinn ab". Zunächst hielt sie die Nachricht für Betrug, doch nach der Bestätigung war klar: Sie hatte tatsächlich gewonnen.

Carrie Edwards hält im September 2025 einen symbolischen Scheck über 150.000 Dollar gemeinsam mit dem Geschäftsführer der "Virginia Lottery", Khalid Jones. © Powerball

Für Edwards war sofort klar, dass sie das Geld weiterschenken möchte. Sie sagte: "Das ist nicht mein Geld", und entschloss sich, den gesamten Gewinn zu spenden, berichtet die "Washington Post". Ihr verstorbener Vater war Marineoffizier, deshalb spendete sie 40.000 Dollar an die "Navy-Marine Corps Relief Society". Ihr Mann, der 2023 verstorben war, hatte an einer seltenen Hirnerkrankung gelitten. So gab Carrie Edwards 50.000 Dollar an die "Association for Frontotemporal Degeneration". Außerdem erhielt die Organisation "Shalom Farms" eine Spende von Edwards – die 68-Jährige arbeitet selbst ehrenamtlich dort.

Die "Virginia Lottery" machte Carrie Edwards Spendenaktion öffentlich. In einer Stellungnahme sagt die 68-Jährige, dass sie für ihre Familie und das Vermächtnis ihres Mannes und ihres Vaters ein gutes Beispiel geben will.