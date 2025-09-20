Alles zu oe24VIP
Freilassung aus Haft in Afghanistan: Britisches Ehepaar in London

20.09.25, 23:57
Rückkehr nach fast achtmonatiger Haft

Nach der Freilassung aus fast achtmonatiger Haft in Afghanistan ist ein britisches Ehepaar nach Großbritannien zurückgekehrt. Die 76-jährige Barbara Reynolds und ihr 80-jähriger Ehemann Peter landeten am Samstag am Londoner Flughafen Heathrow. Die Freilassung der Reynolds war unter Vermittlung Katars erfolgt.

Die Reynolds waren im Februar auf dem Weg zu ihrem Haus in der Provinz Bamiyan westlich der Hauptstadt Kabul festgenommen worden. Dort wurden sie nach UNO-Angaben zunächst in einem Hochsicherheitsgefängnis in unterirdischen Zellen festgehalten, anschließend wurden sie in eine Haftanstalt des Geheimdienstes in Kabul verlegt. Einen Grund für die Haft nannten die in Afghanistan herrschenden radikalislamischen Taliban nicht.

Die Reynolds hatten 1970 in Kabul geheiratet und lebten seit 18 Jahren in Afghanistan, wo sie eine eigene Hilfsorganisation aufbauten und Schulungen anboten. Angehörige der beiden hatten sich seit der Inhaftierung wiederholt besorgt über deren Gesundheitszustand geäußert. Ende Juli riefen auch unabhängige UNO-Menschenrechtsexperten die Taliban-Regierung zur Freilassung des Paares auf.

