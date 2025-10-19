Freizügige Hochzeit entlarvt Doppelmoral der Mullahs

Ein Video zeigt die Doppelmoral der Mullahs: Die Tochter eines iranischen Top-Beamten ist bei ihrer Hochzeit nicht gemäß den islamischen Regeln gekleidet, die ihr Vater aber anderen Frauen aufzwingt.

Iran. Ein aufgetauchtes Video einer prunkvollen Hochzeit in Teheran sorgt im Iran für Empörung und Spott: Es zeigt den ehemaligen Verteidigungsminister und Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats, Ali Schamchani (70), wie er seine Tochter Setayesh in einem freizügigen, tief ausgeschnittenen Brautkleid zum Altar führt – ein Anblick, der in der Islamischen Republik streng verboten ist. Während gewöhnliche Frauen ohne Schleier oder langen Mantel im Iran mit Haft, Auspeitschung oder Folter rechnen müssen, präsentiert sich die Tochter eines Mullah-Beraters ungestraft im westlichen Stil.

Das Video, aufgenommen im Luxushotel "Espinas Parsian", soll aus dem Mai 2024 stammen und hat eine Debatte über Doppelmoral ausgelöst. Laut Medienberichten kostete die Feier rund 50.000 Euro – eine Summe, für die ein Iraner mit Durchschnittseinkommen (Anm. 250 Euro pro Monat) 17 Jahre lang arbeiten müsste.

"Wir dürfen wohl fragen, wie man dem Volk Geduld mit den Wirtschaftssanktionen predigen soll, während die Hochzeit der Tochter des ehemaligen Sekretärs des Obersten Nationalen Sicherheitsrats in einem der luxuriösesten und teuersten Säle des Landes gefeiert wird", zitiert "Bild" die Online-Zeitung "Arman-e Melli".

"Beweis für das Doppelleben" der religiösen und politischen Elite

Die Iran-Korrespondentin Farnaz Fassihi der "New York Times" bezeichnete die Aufnahmen als "erstaunliche Bilder vom Doppelleben eines hochrangigen iranischen Beamten". Sie kommentiert das Video: "Bei der prunkvollen Hochzeit seiner Tochter gibt es keine Anzeichen für die strengen islamischen Praktiken und die Frömmigkeit, die sie predigen."

Im Juni dieses Jahres traf, bei Angriffen der israelischen und US-Luftwaffe, eine Rakete die Teheraner Luxus-Wohnung des Mullah-Beraters Ali Schamchani und verletzte ihn schwer.