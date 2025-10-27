Frühstück mit Terroristen: TUI streicht Hamas-Luxus-Hotel

Der Reiseveranstalter TUI hat das Luxus-Hotel Renaissance Cairo Mirage City aus ihrem Sortiment genommen. Der Grund: Laut Berichten waren dort 154 Hamas-Terroristen untergebracht worden.

Wie die "Bild" berichtet, hat TUI das Luxus-Hotel Renaissance Cairo Mirage City aus ihrem Angebot gestrichen. Zuvor wurde nach einem Bericht der "Daily Mail" bekannt, dass dort 154 Terroristen der Hamas untergebracht worden waren. Diese Meldung bestätigt auch das Hotel gegenüber dem israelischen Sender "Channel 12".

Die Terroristen waren dank dem kürzlich abgeschlossenen Friedensdeal freigelassen worden und hätten sich vorübergehend im Hotel aufgehalten. Laut dem Luxushotel befinden sich diese Personen nicht mehr dort.

© Marriott (Homepage)

Berüchtigter Terrorist als Gast

Die Gäste geben an, dass sich die, zum Teil zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt sind, Hamas-Terroristen frei im gesamten Ressort bewegen konnten. Zur "Bild" erzählt ein Gast: "Am Pool hielten sie sich auf, wie auch im Frühstückssaal". Nur im Wellness-Bereich traf sie keine Hamas-Leute an.

© Marriott (Homepage)

Unter den Hamas-Gästen befand sich unter anderem Mahmoud Issa (57), so die "Daily Mail". Er war der Gründer einer Spezialeinheit des bewaffneten Flügels der Hamas und zählt zu den Haupttätern bei der Entführung des israelischen Grenzpolizisten Nissim Toledano (29) im Jahr 1992. Mithilfe der Entführung wollten die Hamas-Terroristen ihren Führer Ahmed Jassin freipressen, ohne Erfolg. Nachdem das Ultimatum verstrich, haben sie Toledano getötet.

Offenes Geheimnis

Der Aufenthalt der Hamas war im Hotel ein offenes Geheimnis. Laut der "Bild" haben mehrere Hotelgäste berichtet, dass ihnen das mitgeteilt wurde. Sie sprachen die vielen Männer, welche in Grüppchen herumstanden, an.

Schon vor einigen Monaten haben die Hamas-Terroristen in diesem Hotel Unterschlupf gefunden. Ein Gast kritisiert, dass das Hotel eine Art Außenstelle der Terrorgruppe sei.

Keine TUI-Gäste im Hamas-Hotel

Bis Sonntag war das Renaissance Cairo Mirage City bei TUI und ihrer Webseite buchbar. Derzeit hat der Reiseveranstalter keine Gäste im Hotel, welches zu Marriott International gehört. Die Hotel-Gruppe hat sich bisher nicht geäußert, wieso die Hamas-Terroristen genau in diesem Hotel untergebracht wurden. Ebenfalls bleibt die Frage, warum andere Gäste nicht informiert wurden.

© Marriott (Homepage)

Die Lufthansa hat schon reagiert. Sie haben ihr Personal bisher im Renaissance Cairo Mirage City untergebracht. Jeden Tag sind dort gewöhnlich vier Crews einquartiert. Auf eine Anfrage von "Daily Mail" erklärt ein Lufthansa-Sprecher, dass die Airline vorsorglich ihr Personal in einem anderen Hotel untergebracht habe.