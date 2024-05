× Vier Pfoten für mehr Wohlbefinden: Therapiehunde am Flughafen Istanbul

Streicheleinheiten statt Stress: Am Flughafen Istanbul sorgen seit Anfang März fünf flauschige Neuankömmlinge für entspanntere Reisende.

Liza, Alita, Kuki, Hektor und Moka sind keine gewöhnlichen Mitarbeiter – sie sind Therapiehunde, die ängstlichen Passagieren mit kuscheliger Begleitung und tierischer Wärme zur Seite stehen.

© APA/AFP/YASIN AKGUL ×

Die fünf Vierbeiner, allesamt zertifizierte Therapiehunde, durchstreifen die Terminals des Flughafens und schenken Reisenden in aufgeregten Momenten Momente der Ruhe. Ob sanftes Kraulen, beruhigende Streicheleinheiten oder ein fröhliches Schwanzwedeln – die Hunde wirken wie Stresspuffer und zaubern im Nu ein Lächeln auf gestresste Gesichter.

„Wir müssen dafür sorgen, dass sie sicher sind und sich hundertprozentig an jede Umgebung anpassen. Kuki, ein Lagotto Romagnolo, ein italienischer Retriever, ist der Kapitän des Teams. Er arbeitet hart, um zu gefallen, aber er liebt seine Pausen und schwänzt manchmal. Aber das ist in Ordnung“, sagt Kadir Demirtas, Customer Experience Manager am Flughafen Istanbul.

Monatelanges Training für den Einsatz

Bevor die fünf neuen Kollegen ihr flauschiges Amt antreten konnten, absolvierten sie ein intensives Trainingsprogramm. Neben Grundgehorsam mussten sie lernen, gelassen auf Menschenmassen, Lärm und ungewohnte Umgebungen zu reagieren.

Professionelle Begleitung durch Hundeführer

Bei ihren Streifzügen durch den Flughafen werden die Hunde stets von ihren geschulten Hundeführern begleitet. Diese sorgen nicht nur für die Sicherheit der Tiere, sondern stehen Passagieren auch mit Informationen. Das Pilotprojekt erfreut sich großer Beliebtheit und soll in Zukunft ausgeweitet werden.