Fünf Tote nach Schüssen in Texas - Täter auf der Flucht

Unter den Opfern befindet sich auch ein 8-jähriges Kind. Der Täter ist auf der Flucht

In einem Wohnhaus in Cleveland im US-Bundesstaat Texas ist es am späten Freitagabend (Ortszeit) zu Schüssen mit fünf Todesopfern gekommen. Das berichtete die US-Agentur Reuters am Samstag in Berufung auf den Nachrichtensender ABC News. Die Fahndung nach dem Täter läuft. Die Hintergründe sind noch unklar.

Wie der Nachrichtensender in Berufung auf die lokale Polizei berichtet, handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen Mexikaner. Demnach eröffnete der Mann um 23.31 Uhr Ortszeit mit einem halb automatischen Gewehr das Feuer in einem Wohnhaus. Unter den fünf Todesopfern befindet sich auch ein achtjähriges Kind.

Insgesamt hätten sich in dem Haus rund zehn Personen befunden, hieß es. Die Fahndung nach dem Verdächtigen läuft.